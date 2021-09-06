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Ardahan'da kaybolan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

06.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kaybolan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan'da kaybolan 7 büyükbaş hayvanın 6'sı Kars'ta bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ağaçlı köyünde besicilik yapan S.Ö. ile C.Ö, çobanlarına teslim ettikleri 7 büyükbaş hayvanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanların çobanın dikkatsizliği nedeniyle kaybolduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucu hayvanların 6'sı Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kurugöl köyü merasında otlarken diğeri de Ardahan'ın Hacıali köyü merasında bulundu.

Hayvanlar, jandarma görevlilerince sahiplerine teslim edildi.

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