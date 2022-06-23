YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

23.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

Ardahan'da terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevedeki çalışmaları sonucu, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin Dağcı köyünde olduğunu belirledi.

Köyde operasyon yapan ekipler, G.D'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildiArdahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyaretiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti
Köyceğiz'de orman yangını başladıKöyceğiz'de orman yangını başladı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:29
Sabah
04:30
Öğle
12:16
İkindi
16:16
Akşam
19:52
Yatsı
21:44
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.