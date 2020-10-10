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Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla aralıksız devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 10.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımıyla, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla “Sağlık İçin Hepimizin İçin” sloganıyla Kapalı halk pazarında ve Kongre caddesinde koronavirüs denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili birim müdürleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, Kapalı halk pazarı ve Kongre caddesi Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımıyla, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla “Sağlık İçin Hepimizin İçin” sloganıyla Kapalı halk pazarında ve Kongre caddesinde koronavirüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili birim müdürleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, Kapalı halk pazarı ve Kongre caddesi Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür eden Vali Öner, maskesi olmayan veya eskiyen vatandaşlara maske de verdi.

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