Ardahan'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

Kent merkezinde Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 9 bin 95 lira ceza kesildi.

Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında ise işlem yapıldı.



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