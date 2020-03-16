YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan’da ’Mart kapıdan baktırır’ atasözü gerçek oldu

Ardahan’da ’Mart kapıdan baktırır’ atasözü gerçek oldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 16.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.Ardahan’da sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.
Ardahan’da sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söyledi. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:23
İkindi
15:44
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Pamuk Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Ardahan’da “1 Çocuk 1 Dünya Projesi” kapsamında Öğrenciler için Yalnızçam Kayak Merkezi’nde etkinlik düzenlendi

Ardahan’da “1 Çocuk 1 Dünya Projesi” kapsamında Öğrenciler için Yalnızçam Kayak Merkezi’nde etkinlik düzenlendi

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

Chp Antalya Milletvekili Acar:

Chp Antalya Milletvekili Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.