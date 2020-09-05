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Ardahan’da maske, mesafe ve hijyen denetimi

ARDAHAN HABERLERİ  | 05.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Ardahan Vali Vekili Cem Gümrükçü Başkanlığında, Korona Virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Vali Vekili Cem Gümrükçü, beraberindekilerle birlikte, Koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Merkezi Atatürk Caddesi ve çevresinde bakkal, market, pastane, çay ocakları, kahvehaneler ve taksi duraklarında maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili denetlemelerde bulundu.İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda Vali Vekili Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Faruk Demir, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli ve esnaf odaları temsilcilerinin katılımıyla, Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirler denetlenerek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu, bilgilendirmeler yapıldı.Denetim sırasında polis ve jandarma ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.Ayrıca İl merkezi ve İlçelerimizde de görevliler tarafından, Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli denetimler günlük olarak yapılarak, devam ediyor.

Ardahan Vali Vekili Cem Gümrükçü Başkanlığında, Korona Virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Vali Vekili Cem Gümrükçü, beraberindekilerle birlikte, Koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Merkezi Atatürk Caddesi ve çevresinde bakkal, market, pastane, çay ocakları, kahvehaneler ve taksi duraklarında maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda Vali Vekili Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Faruk Demir, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli ve esnaf odaları temsilcilerinin katılımıyla, Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirler denetlenerek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu, bilgilendirmeler yapıldı.
Denetim sırasında polis ve jandarma ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.
Ayrıca İl merkezi ve İlçelerimizde de görevliler tarafından, Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli denetimler günlük olarak yapılarak, devam ediyor.

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