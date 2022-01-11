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Ardahan'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

11.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ardahan'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Altuntaş idaresindeki 75 M 0090 plakalı yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolunun Ermit mevkisinde Yunus Emre Orakçı'nın kullandığı 06 CLH 510 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Levent Özdemir ile minibüsteki Şengül Yıge yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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