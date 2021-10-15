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Ardahan'da okullarda salgınla mücadele toplantısı yapıldı

15.10.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hüseyin Öner: - "Salgının yayılım hızını düşürmek için hareketliliğin en aza indirilmesi sağlanmalı. Bu anlamda öğrencilerin temas gerektiren oyunlardan uzak tutulması çok önemli"

Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Okullarda Kovid-19 Salgınıyla Mücadele ve Eğitim Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Ardahan Gençlik Merkezi'nde Vali Hüseyin Öner başkanlığında düzenlenen toplantıda, milli eğitim, sağlık, emniyet ve Jandarmaya bağlı birim uzmanlarınca okullarda Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra okul çevresinde alınan tedbirler hakkında sunum yapıldı.

Sunumların ardından konuşan Vali Hüseyin Öner, okullarda Kovid-19 salgınıyla mücadelede okul müdürlerine önemli görevler düştüğünü, dolayısıyla öğrenci hareketliliğini azaltacak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Okul müdürleri ve öğretmenlerin öğrencileri Kovid-19 kurallara uyması hususunda yakından takip etmesi gerektiğini belirten Öner, şöyle konuştu:

"Salgının yayılım hızını düşürmek için hareketliliğin en aza indirilmesi sağlanmalı. Bu anlamda öğrencilerin temas gerektiren oyunlardan uzak tutulması çok önemli. Ayrıca sınıflarda ve servis araçlarında öğrencilerin muhakkak maske takmaları gerekmekte. Okul müdürleri ve öğretmenler öğrencileri uygun ortamlarda uyarmaları, sorumluluğa davet etmeleri, kurallara uymadıkları takdirde yakınlarının ve başkalarının sağlığına zarar verebileceklerini anlatmalarını istiyorum."

Öner, aşı tanımlaması yapılan öğrencilerin aşılanması konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyerek, velilere ulaşılıp, rıza göstermeleri halinde öğrencilerin aşılanmasının gecikmeden yapılması gerektiğini aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, İl Yazı İşleri Müdürü İbrahim Güllüdağ, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

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