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Ardahan'da otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi

22.09.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da, yol kontrolünde durdurulan otomobilde 4 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde Durucasu köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce üst araması yapılan araç sürücüsünün üzerinde tarihi eser niteliğinde birer yüzük ve sikke ile 2 kolye ele geçirildi.

Bu eserlere el koyan jandarma, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

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