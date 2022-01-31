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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

31.01.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla A.Y'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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