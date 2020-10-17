YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Koronavirüs denetimleri devam ediyor

Ardahan’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Koronavirüs denetimleri devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 17.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in de bizzat katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.Denetimler kapsamında Merkez cami kavşağında ve eski meydan bölgesinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ile ticari taksiler ve işyerlerini denetleyen Vali Öner, görüştüğü vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.Ardahanlıların büyük oranda kurallara uyduğunu belirten Vali Öner, “Bizler ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz.

Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in de bizzat katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.
Denetimler kapsamında Merkez cami kavşağında ve eski meydan bölgesinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ile ticari taksiler ve işyerlerini denetleyen Vali Öner, görüştüğü vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.
Ardahanlıların büyük oranda kurallara uyduğunu belirten Vali Öner, “Bizler ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma kapsamında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum, önemli bir emek sarf ediyorlar. Bugünkü denetimlerde ise vatandaşımızın genel manada kurallara uyduğunu gözlemledik. Daha hassas olunması için bazı uyarılarımız ve önerilerimiz oldu. Hepimiz kurallara uydukça sonuç daha da güzel olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı
Düzce’de 11 Yıldır aranan şahıs yakalandı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:00
İkindi
15:02
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Ardahan Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.