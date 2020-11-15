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  4. Ardahan’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Koronavirüs denetimleri devam ediyor

Ardahan’da “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Koronavirüs denetimleri devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.11.2020 09:52 | Son Güncelleme

Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.Vali Hüseyin Öner’in de bizzat katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.Denetimler kapsamında Lise Caddesi bölgesinde ve Halk Pazarı içerisinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ve işyerlerini beraberindekiler birlikte denetleyen Vali Hüseyin Öner, görüştüğü vatandaşları yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, dikkatli olmalarını belirterek, 3 temel konu olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.

Ardahan’da Koronavirüs denetimleri, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla aralıksız devam ediyor.
Vali Hüseyin Öner’in de bizzat katılımı ile yapılan denetimlerde vatandaşlar ve esnaf, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılıyor.
Denetimler kapsamında Lise Caddesi bölgesinde ve Halk Pazarı içerisinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar ve işyerlerini beraberindekiler birlikte denetleyen Vali Hüseyin Öner, görüştüğü vatandaşları yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, dikkatli olmalarını belirterek, 3 temel konu olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.

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