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Ardahan'da sahipsiz 200 hayvan kısırlaştırıldı

24.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da sahipsiz 200 hayvan kısırlaştırıldı

Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerince sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma çalışması yapıldı.

Ardahan Belediyesine ait Halil Efendi Mahallesi'ndeki barınakta yapılan çalışmaya, Veteriner İşleri Müdürü Serap Işık ile HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Ömer Atış ve veteriner hekimler katıldı.

Serap Işık, burada yaptığı konuşmada, belediye barınağında kalan hayvanların daha iyi şartlarda uzun süre yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmanın Belediye Başkanı Faruk Demir'in talebiyle gerçekleştiğini dile getiren Işık, "Sayın Belediye Başkanımız Faruk Demir'in HAYTAP ile yaptığı işbirliği sayesinde 200 adet köpeğimiz için kısırlaştırma işlemini tamamladık. Bu çalışmada Belediye Başkanımıza ve HAYTAP yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Işık, ayrıca çalışmaya Actiezwerfhonden Derneği'nin de katkı sağladığın belirtti.

HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Ömer Atış da söz konusu çalışmayı bölgesel ölçekte yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

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