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Ardahan’da sahipsiz sokak hayvanları emin ellerde

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Ardahan’da sahipsiz sokak hayvanları belediyeye ait merkezde koruma altına alındı.Ardahan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpek evi ve doğal yaşam alanının şartlarını denetleyen, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ile hayvan severlere Belediye Veteriner İşleri Müdürü Erdoğan Toptaş, eşlik etti.

Ardahan’da sahipsiz sokak hayvanları belediyeye ait merkezde koruma altına alındı.
Ardahan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpek evi ve doğal yaşam alanının şartlarını denetleyen, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ile hayvan severlere Belediye Veteriner İşleri Müdürü Erdoğan Toptaş, eşlik etti. Barınaktaki hayvanlar beslendi.
Ardahan Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başıboş sokak hayvanlarının toplatılıp, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve bakımı gerçekleştiriliyor.
Ayrıca; hayvan severler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içerisinde toplumda korumaya muhtaç hayvan bilincinin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

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