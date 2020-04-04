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Ardahan'da şap karantinası

ARDAHAN HABERLERİ  | 04.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Ardahan'da şap karantinası

Ardahan'da büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina kararı alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde üç farklı noktada şap hastalığı tespit ettiklerini söyledi.

Hastalığı en kısa sürede sona erdirmek amacıyla Ardahan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca il genelinde karantina uygulanması kararı alındığını belirten Şişman, şöyle konuştu:

"İkinci bir emre kadar bu uygulama devam edecek. Uygulamada, başta havyan pazarlarında olmak üzere kentteki tüm hayvan hareketleri durduruluyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarımız da aralıksız sürüyor."

Şişman, karantinanın en kısa sürede sona ermesinin, vatandaşların kendilerine vereceği destekle mümkün olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan büyükbaş hayvan Karantina şap

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