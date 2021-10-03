Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, kentte şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte akşama doğru başlayan sağanak, yer yer doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttıran dolu, Yaylacık ve Tepesu köyleri bölgelerindeki tepeleri beyaza bürüdü.



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