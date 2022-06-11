Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ardahan'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

