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Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

11.06.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ardahan'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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