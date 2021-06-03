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Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza

03.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza

Ardahan'da sosyal medya hesabında yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye 7 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoçuvan Hasköy köyünde yaşayan H.Y'nin doğal ortamda bulduğu 5 yavru angut kuşunu sosyal medya hesabında satışa çıkardığını tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan yavru kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Jandarma H.Y'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 7 bin 914 lira ceza yazdı.

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