Ardahan’da temel yenidoğan bakım eğitimi

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından yenidoğanın temel bakımı konusunda sağlık personelinin donanımını arttırarak yenidoğana yapılacak her türlü uygulamayı standart hale getirmek amacıyla hekim dışı sağlık personeline yönelik “Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimin içeriği “Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı ve Yenidoğanın İlk Muayenesi”, “Anne Sütünün Önemi ve Emzirme”, “Yenidoğanın Göz, Göbek ve Ağız Bakımı”, “Yenidoğanın Cilt Bakımı ve Banyosu”, “Yenidoğanda Riskli Durumlar ve Tehlike İşaretleri”, “Yenidoğanın Nakli”, “Yenidoğan Taramaları”, “Doğum Sonrası Taburculuk, Evde Yenidoğan Bakımı ve Aile Bilgilendirilmesi” konularından oluştu.

2 gün süren eğitimde 16-24 kişiden oluşan 7 ayrı gruba verilerek toplamda 142 sağlık personelin katılımı sağlandı.

Eğitimde eğitimci olarak Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ulaş Şentürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı, Merkez 01 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hekimlerinden Dr. Yunus Bozok, Üreme Sağlığı İl Eğitimcisi Sağlık Memuru Şifanur Çiçek Bulut yer aldı.

Eğitimin organizasyonunda Temel Yenidoğan Bakımı İl Eğitimcisi Ebe Serpil Yıldız görev aldı.



