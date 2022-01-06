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Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlara para cezası uygulanacak

06.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlara para cezası uygulanacak

Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunan 4 kişiye toplam 26 bin 764 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayımlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.

Şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir." bilgisi verildi.

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