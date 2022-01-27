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Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 19 araç kurtarıldı

27.01.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 19 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri ambulans 19 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde 18 araç ile Hanak Çat köyüne hasta almaya giren bir ambulans yolda kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçların olduğu yerlerde kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 14 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, tipinin etkisini akşam saatlerinde yeniden arttırdığına işaret ederek bu nedenle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

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