Ardahan’da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Milli Egemenlik Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Öner, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Öner, Türk mutfağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özel önem vermesiyle Türkiye gündemine girdiğini ve hafta olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesine düzenlenen programda Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık bölümü ve Ardahan Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan kente özgü ısırgan otu çorbası, lokma ikramı ve diğer yöresel ürünlerin, tanıtımı yapılarak, katılımcılara ikram edildi.

Programa Vali Hüseyin Öner, Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

