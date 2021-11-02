YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da vatandaşlar soğuktan etkilenen güvercinler için yem bıraktı

Ardahan'da vatandaşlar soğuktan etkilenen güvercinler için yem bıraktı

02.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da vatandaşlar soğuktan etkilenen güvercinler için yem bıraktı

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar yemleme çalışması yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nı mesken tutan ve parkın simgesi haline gelen çok sayıda güvercin, havaların soğuduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Parka giden duyarlı vatandaşlar, güvercinler için belirli alanlara yem bıraktı.

Vatandaşlardan İsmet Başdemir, AA muhabirine, havaların soğumaya başladığını ve güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Kışın güvercinleri unutmadıklarını anlatan Başdemir, "Artık bölgede kış havası kendini iyiden iyiye gösterdi. Yerlerde kar olmasa da iklim soğuk. Güvercinler de bu nedenle yem bulmakta güçlük çekiyor. Bıraktığımız yemleri hemen yemeye başlıyorlar." dedi.

Başdemir, kış boyunca güvercinlere yem bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Ardahan'da yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyorArdahan'da yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
11:58
İkindi
14:45
Akşam
17:11
Yatsı
18:32

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Kömürcü Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Kömürcü Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.