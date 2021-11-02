Ardahan'da vatandaşlar soğuktan etkilenen güvercinler için yem bıraktı

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar yemleme çalışması yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nı mesken tutan ve parkın simgesi haline gelen çok sayıda güvercin, havaların soğuduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Parka giden duyarlı vatandaşlar, güvercinler için belirli alanlara yem bıraktı.

Vatandaşlardan İsmet Başdemir, AA muhabirine, havaların soğumaya başladığını ve güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Kışın güvercinleri unutmadıklarını anlatan Başdemir, "Artık bölgede kış havası kendini iyiden iyiye gösterdi. Yerlerde kar olmasa da iklim soğuk. Güvercinler de bu nedenle yem bulmakta güçlük çekiyor. Bıraktığımız yemleri hemen yemeye başlıyorlar." dedi.

Başdemir, kış boyunca güvercinlere yem bırakacaklarını sözlerine ekledi.

