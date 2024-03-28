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Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşen buzağı tedavi edildi

AA AA
28.03.2024 11:46
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Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşüp kaybolan buzağı, köylülerce bulunup tedavisi yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Bağdeşen köyünde yaşayan Tuncay Koçak, hasta olan buzağıyı tedavisi için pikapla Ardahan'a götürdü.

İl merkezine vardığında buzağının araçta olmadığını, pikabın kapısının açık olduğunu gören Koçak, geldiği güzergahlardan geçerek kayıp buzağıyı aradı. Koçak, hayvanın Yalnızçam köyü geçişinde düştüğünü, köylülerin bulup sahip çıktığını ve hatta tedavisinin de yapıldığını öğrendi.

Buzağıyı alıp köyüne götüren Koçak, hayvanına kavuştuğu için mutluluk yaşadı.

Koçak, AA muhabirine, bulanların duyarlı davranıp buzağıyı veterinere de götürdüğünü belirterek, "Sağ olsunlar, daha sonra bana ulaştılar. Buzağıma kavuştum çok şükür. Şu an annesini emmeye başlayan buzağı gayet sağlıklı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan buzağı

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