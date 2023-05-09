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Ardahan’da yağışlı havaya rağmen Togg’a yoğun ilgi

09.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un "Anadolu kırmızısı" modeli Ardahanlılar’dan yoğun ilgi gördü.

Ardahan’da yağışlı havaya rağmen Togg’a yoğun ilgi

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla şehir turu atan Türkiye Otomobil Girişim Grubu ekibini, yağmura rağmen Milli Egemenlik Parkı’na gelen vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 2 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yavuz Irmak, Toog’u ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Bunu yapanlardan ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

"60 YILDIR BEKLENEN HAYAL GERÇEK OLDU"

AK Parti Milletvekili Adayı Güven Karakoyun ise, 60 yıllık bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Karakoyun, "Cenabı Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Yatırımlarımız da devam edecektir. Ülkemiz her şeye layıktır" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise, "Bu araca maket diyenler buyursun gelsin bir baksınlar, maket mi değil mi diye. Toog’a maket diyenleri aracı incelemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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