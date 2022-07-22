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Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

22.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Ardahan'da arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü kameralarca kaydedildi.

Göle ilçesine bağlı Gülistan köyünde otlakların yoğunlaştığı bölgelere gelen domuz sürüsü, yiyecek aradı.

Sürünün yerleşim yerleri yakınına kadar gelmesi dikkati çekti.

Bir süre bölgede yiyecek arayan yabani domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.

Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

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