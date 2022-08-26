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Ardahan'daki göllere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı

26.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'daki göllere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü ile bazı göletlere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca göllerde balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla uygulanan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Hüseyin Öner, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz, Çıldır Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç'ın katılımıyla Çıldır Gölü ve Ardahan'daki bazı göletlere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Öner, gazetecilere, göllerdeki balık popülasyonunu artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Göllerden alınan anaç balıkların Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğüne götürüldüğünü ve burada üretilen yavruların yeniden ile getirildiğini aktaran Öner, "Bu balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarımızdaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda göl ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı, dengeli şekilde su ürünlerine ulaşması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Öner, balıkları suya bıraktıktan sonra Çıldır Gölü'nün balıkçıl türleri pelikan ve martıları besledi.

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