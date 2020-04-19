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Ardahan'daki şap karantinası kaldırılıyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ardahan'daki şap karantinası kaldırılıyor

Ardahan'da, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 4 Nisan'da başlayan karantinanın yarın kaldırılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelindeki üç noktada görülen şap nedeniyle 17 günlük karantina uyguladıklarını belirtti.

Şap hastalığının atlatıldığını ifade eden Şişman, Ardahan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca kararın yarın mesai saatiyle kaldırılacağını söyledi.

Şişman, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Süreçte ekip olarak çok ciddi ve önleyici tedbirler aldık. Şükür hastalık yayılmadan söndürüldü. Yarın mesai saatiyle karantinayı kaldırıyoruz. Bu zor süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Ardahan şap karantinası Turgay Şişman

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