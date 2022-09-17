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Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

17.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi"nin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlatıldı - Vali Hüseyin Öner: - "İşlemler tamamlandığında başta restorasyonu olmak üzere kalede birçok çalışma yapmış olacağız. O zaman ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmine önemli bir katkısı olacak"

GÜNAY NUH - HÜSEYİN YILDIZ - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kale, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri etkiliyor.

Gizli giriş kapısı bulunan kale, sunduğu büyüleyici manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.

Son yıllarda özellikle ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarında sıkça adından söz ettiren kale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu, bu önemi daha da artırmak için kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Devrin gerçekleşmesiyle daha çok turist çekmek, kale için başta restorasyon olmak üzere bazı çalışmalar planladıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Öncelikle Şeytan Kalesi ilimiz için çok önemli bir değer. Kalenin büyük bir bölümü orijinal haliyle günümüze ulaşmış çok önemli bir değer. Şeytan Kalesi ilimizin bu anlamda en önemli kültür ve turizm değerlerinden biridir. Hazine ve Maliye Bakanlığına kayıtlı olan kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattık. İşlemler tamamlandığında başta restorasyonu olmak üzere kalede birçok çalışma yapmış olacağız. O zaman ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmine önemli bir katkısı olacak. Daha çok istifade etmiş olacağız. Bu anlamda yani tahsisi için girişimlerimiz oldu. Bazı yazışmalar yaptık."

- "Amacımız ve hayalimiz, daha çok ziyaretçi çekmek"

Öner, özellikle bu yaz dönemi kaleyi ziyaret edenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Mevcut haliyle kalenin yıllık ortalama 5-6 bin ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Öner, şöyle devam etti:

"Özellikle yazın ziyaretçi sayısı artıyor. Gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Bazı gün oluyor, 4-5 otobüs kafileler halinde geliyor. Kaleye patika bir yol ile ulaşılıyor. Bizim amacımız ve hayalimiz, daha çok ziyaretçi çekmek. Dolayısıyla bu devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde kaleye daha çok ziyaretçi çekmiş olacağız."

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