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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

23.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'da yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve Sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelenler, aileleri ile kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin ailelerinin yardımıyla kayak yaptığı merkezde, bazı çocukların de ellerindeki balonlarla kaymaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Yalnızçam Kayak Merkezi İşletme Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, kentte güzel havayı değerlendirmek isteyen kayakseverlerin merkezde keyifli anlar yaşadığını söyledi.

Kayak merkezine çocuklardan talebin yoğun olduğunu kaydeden Baydar, "Merkezimiz iki gündür tatile giren öğrencilerin en çok tercih ettiği yer oldu. Burası bizim için önemli turizm merkezlerinden biri ve daha çok değerlendirilmesini istiyoruz. Her geçen gün bölgeye daha çok insanı çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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