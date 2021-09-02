Ardahan'dan sel felaketinin yaşandığı illere yardım malzemesi gönderildi

Ardahan'dan sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e, ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla yardım malzemesi ve nakdi destek gönderildi.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Ben De Varım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri araçlara yüklendi.

Valilik bahçesine getirilen yardım malzemeleri buradan sel bölgesine uğurlandı. Öte yandan kentte toplanan nakdi yardımlar da sel bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için AFAD'a gönderildi.

Vali Hüseyin Öner, yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde yaşanan yangın ve sel olaylarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

İlk günden itibaren yaraların sarılması amacıyla sel bölgesine destek vermeye başladıklarını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bu alanda özellikle duyarlı davranan Ardahanlı vatandaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, yoğun bir katılım oldu. Batı Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketi, Cumhuriyet tarihinin en etkili felaketlerinden biriydi. Allah beterinden korusun. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda vatandaşımız selden etkilendi. Bize düşen, onlara el atmak. Bize destek veren çağrımıza kulak veren ve sorumluluk hissiyatıyla yardım temin eden her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar."

