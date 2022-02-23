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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

23.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı.

Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kongre Caddesi'ne geçen Vali Oner, Başkan Demir ve beraberindekiler, halkı selamlayarak şehrin kurtuluşunu kutladı.

Belediye Başkanı Demir, buradaki programda yaptığı konuşmada, Ardahan ve bölgenin kurtuluşu için mücadele veren şehitler ile gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kahramanların 101 yıl önce verdiği mücadelenin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Bugün esaretten özgürlüğe geçtiğimiz gündür. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. O gün Ardahan Kalesi'ne bir daha indirilmemek üzere şanlı bayrağımız sonsuza kadar dikilerek buralar yurt topraklarına katılmıştır." dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Kutlamalar, tören alanından Yanık Camisi bölgesine düzenlenen "İşgalden Kurtuluşa Şehitlerimiz'e Saygı Yürüyüşü" ile sona erdi.

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