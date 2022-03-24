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Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

24.03.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Göle ilçesinde 25 Mart Cuma tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Göle'de okullar bugün olduğu gibi yarın da tatil olacak. Çünkü kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu arada, İlçe Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

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