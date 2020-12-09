Ardahan'ın "Posof fasulyesi" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Ardahan'ın "Posof fasulyesi"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Posof ilçesinde yetiştirilen fasulye için bir yıl önce yapılan coğrafi işaret başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini söyledi.

Belgenin kendilerine teslim edildiğini ifade eden Demirci, kentin yöresel ürünlerinin tescillenmesi için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Posof fasulyesinin özelliklerinden bahseden Demirci, "Ardahan'ın eşsiz değerlerinden biri de Posof fasulyemizdir. Ülkemizde bugüne kadar bilinen tüm fasulye çeşitleri içerisinde en özel fasulyelerden biri olarak literatüre girmiş ve tescil edilmiştir. Posof fasulyesi tane ağırlığı en yüksek, tane ağırlığına kıyasla en kısa sürede pişen, pişirme sırasında kabuk atmayan ve üstün lezzet özellikleriyle öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Demirci, Ardahan'ın unutulmaya yüz tutmuş birçok değerinin olduğunu, bunların yaşatılması ve bilinmesi için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

