YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'ın sembollerinden "damal bebekleri"nin üretim ve satışının yapılacağı merkez açıldı

Ardahan'ın sembollerinden "damal bebekleri"nin üretim ve satışının yapılacağı merkez açıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Masatlı: - "Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kadınlara yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturmuş olduk. Genç kızlar, yeni beceri kazanmaları halinde aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar"

Ardahan'ın sembollerinden Damal bebeklerinin üretim ve satışının daha hızlı yapılması için inşa edilen "Damal Bebek Evi"nin açılışı yapıldı.

Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının da yapılacağı tesis sayesinde, bebeklerin Türkiye ve dünya pazarında yer alması amaçlanıyor.

Vali Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada Damal bebeğinin, Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek el işlemesiyle yapıldığını söyledi.

Damal bebeğinin, bölgenin kültürünü yaşatan önemli bir değer olduğunu ve yapılan tesisle bu değeri yaşatmak istediklerini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu binamızdaki kurslarla Damal bebeği ile ilgili bütün iş ve işlemler yapılacak. Artık usta öğreticilerimizin kendilerine ait binada bebek üretimi yapmaları son derece verimli olacak. Dolayısıyla Damal bebeğimiz kendine ait binada daha çok çeşitli üretilecek ve daha geniş alanlara ulaşmış olacak. Kaliteden ödün verilmeyecek. Bina bu manada çok önemli bir altyapıyı oluşturmuştur. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kadınlara yeni bir iş ve istihdam alanı oluşturmuş olduk. Genç kızlar, yeni beceri kazanmaları halinde aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar."

Açılışa, il protokolü ve Ardahanlı kadınlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Ardahan Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:28
Sabah
04:29
Öğle
12:15
İkindi
16:15
Akşam
19:50
Yatsı
21:42

Ardahan Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Büyük Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Göle Halk Eğitim Merkezinden vefalı çalışma

Göle Halk Eğitim Merkezinden vefalı çalışma

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.