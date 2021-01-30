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Ardem Fur Home, yenilikçi tasarımlarıyla krizi fırsata çevirdi

30.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Ardem Fur Home, yenilikçi tasarımlarıyla krizi fırsata çevirdi

İstanbul Zeytinburnu’nda kendi binasında 28 yıldır hizmet veren deri markası Ardem Fur Home, sıra dışı ve yenilikçi tasarımları ile değişiklik arayan müşterilerin ilgisini çekmeyi başararak krizi fırsata çevirdi.Son dönemde modelist ve stilist ekibi ile çalışmaları tamamen revize ettiklerini belirten firmanın yönetim kurulu başkanı Ramazan Demirci: “Eski ve demode olan tasarımları bırakıp yeni ve modaya uygun tasarımlara ağırlık verdik.

İstanbul Zeytinburnu’nda kendi binasında 28 yıldır hizmet veren deri markası Ardem Fur Home, sıra dışı ve yenilikçi tasarımları ile değişiklik arayan müşterilerin ilgisini çekmeyi başararak krizi fırsata çevirdi.
Son dönemde modelist ve stilist ekibi ile çalışmaları tamamen revize ettiklerini belirten firmanın yönetim kurulu başkanı Ramazan Demirci: “Eski ve demode olan tasarımları bırakıp yeni ve modaya uygun tasarımlara ağırlık verdik. Piyasada olmayan bu modellerle değişiklik arayan müşterilerimizin dikkatini çekmeyi başardık” dedi.
Ardem Fur Home olarak krizi fırsata çevirecek bir ivme yakalamayı başardıklarını belirten Demirci, “Uzun yıllardır Türk alıcıların yanında yabancı müşterilere de hizmet veren Ardem Fur Home, gerek ürünlerindeki kalite ile gerekse çeşitliliği ile pazarda sağlam bir yer edinmeyi başardı. Ancak değişen ekonomik koşullar ve diğer şartlar elbette kürk sektörünü de etkiledi. Ancak biz Ardem Fur Home olarak bu aşamada krizi fırsata çevirecek bir ivme yakalamayı başardık. Cesur bir kararla tasarımlarımızın renk ve modellerini değiştirdik. Bu bağlamda eski model ve renkler de kenarda kaldı. Çünkü gelen alıcılar, yeni modelleri o kadar beğendi ki eskiler satılmamaya başladı. Biz de bu ürünleri daha ucuz bir fiyata satarak yeni ürünlerin üretilmesine finansman sağladık. Alan da memnun oldu biz de memnunuz. Hem ürünlerimiz satıldı hem de yeni ürünlerimiz çok beğenildi” diye konuştu.
Vizyonlarının daima ileri yönde büyümek olduğunu ifade eden Ardem Fur Home Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Demirci, ekip olarak da bu vizyona hizmet eden bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade etti.

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