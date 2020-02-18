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Ardeşen’de silah kaçakçısının evine baskın

RİZE HABERLERİ  | 18.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.A.

Ardeşen’de silah kaçakçısının evine baskın

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.
Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.A. (29) isimli kişinin evine bomba arama köpekleriyle yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet 9 mm fişek, 17 adet 20 kalibre av tüfeği fişeği, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken M.A. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ardeşen’de silah kaçakçısının evine baskın

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