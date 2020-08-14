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Argan Yaylası’na gölet ve RES

ORDU HABERLERİ  | 14.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası’nda yapılan göletteki çalışmalar devam ediyor.Argan Yaylası’nı turizmin gözde mekânlarından biri yapmak için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Argan Yaylası’na gölet ve RES

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası’nda yapılan göletteki çalışmalar devam ediyor.
Argan Yaylası’nı turizmin gözde mekânlarından biri yapmak için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hazırladığı gölet projesinde son aşamaya gelindi.

“Argan Yaylası hareketlenecek”
Göletin çevresine yapılacak rekreasyon alanlarıyla yaylanın hareketleneceğini belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, göletin çevresinde mesire, dinlenme ve rekreasyon alanları oluşturularak Argan Yaylası’nı hareketlendirilecek çalışmalar da gerçekleştireceklerini söyledi. Alp, “Göletin geçirimsizliği sağlamak amacıyla membran çekildi. Aynı zamanda gölette riprap uygulaması çalışmaları da yapılıyor. Projede son aşamaya geldik diyebiliriz. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda buraya bir de RES projesi yapılacak. Bu anlamda ekiplerimiz RES projesi için çalışma gerçekleştirdi” dedi.

RES projesi de uygulanacak
Yaklaşık 7 bin metrekare yüzey alanına inşa edilen gölet, 200 metre kret uzunluğa ve 12 metre yüksekliğe sahip olacak. Turizm amaçlı kullanılacak olan göletin üst kotlarında aynı zamanda RES (Rüzgâr Enerji Santrali) projesi de uygulanacak.

Argan Yaylası’na gölet ve RES

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