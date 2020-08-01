Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, vatandaşların bayramını kutladı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, vatandaşlarla bayramlaştı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş beraberinde CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk ve ilçe yönetimi ile birlikte ilçedeki esnafları tek tek gezerek bayramlarını kutladılar. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Kızıldaş, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Esnafları tek tek gezen Başkan Kızıldaş, “Kurban Bayramı dolayısıyla esnafımızı işyerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin ortak dileği. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kızıldaş ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik güçlerinin de bayramını kutladı.

