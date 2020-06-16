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Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

MALATYA HABERLERİ  | 16.06.2020 18:26 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile Tüm Yerel Sen Malatya İl Temsilcisi İdris Aslan’ın yaptığı görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı.Başkan Kızıldaş yaptığı açıklamada, “Arguvan Belediyemizde görevli personellerimizi temsilen yetkili sendika olan Tüm-Yerel-Sen Sendikası ile toplu iş sözleşmesini, Tüm Yerel Sen Sendikası Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel Mali Sekreter Çetin Saygı ve Malatya İl Temsilcisi İdris Aslan ile yaptığımız görüşmeler sonucu imzaladık.

Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Malatya’nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile Tüm Yerel Sen Malatya İl Temsilcisi İdris Aslan’ın yaptığı görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Başkan Kızıldaş yaptığı açıklamada, “Arguvan Belediyemizde görevli personellerimizi temsilen yetkili sendika olan Tüm-Yerel-Sen Sendikası ile toplu iş sözleşmesini, Tüm Yerel Sen Sendikası Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Genel Mali Sekreter Çetin Saygı ve Malatya İl Temsilcisi İdris Aslan ile yaptığımız görüşmeler sonucu imzaladık. Hem belediyemize hem de çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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