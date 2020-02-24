Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu Arapgirspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor sahadan 2-2’lik skorla ayrılarak gurup liderliğini devam ettirdi.

Pazar günü Arapgir İlçe Stadında oynanan karşılaşma da gurubun iki önemli takımı Arguvan Belediyespor ve Araapgirspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2- berabere sonuçlanırken, Arguvan Belediyespor averaj farkı ile 21 puanla gurup liderliğini sürdürdü.

Karşılamayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile Arapgir ile Arguvan ilçe Cumhuriyet savcıları da takip etti.

