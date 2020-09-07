Arguvan Belediyespor Soner Bayram ile sözleşme imzaladı

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Arguvan Belediyespor, teknik direktörlük görevine Soner Bayram’ı getirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Malatya temsilcisi Arguvan Belediyespor, belediye binasınds düzenlediği törenle yeni teknik heyetiyle sözleşme imzladı.

Bayram’ın yardımcılıklarını Bedrettin Bulgurlu ve Önder Biçer’in yapacağı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada,

"Takımımız Teknik Direktörlük görevi için Soner Bayram,Yardımcı antrenör Bedrettin Bulgurlu ve Kaleci antrenörü Önder Biçer ile anlaşmaya varılmıştır,Arguvan Belediyespor kulübümüze ve Arguvan’ımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



