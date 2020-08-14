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Arguvan Belediyespor’da BAL’a yükselme sevinci

MALATYA HABERLERİ  | 14.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Malatya 1.

Arguvan Belediyespor’da BAL’a yükselme sevinci

Malatya 1. Amatör Küme’de şampiyon olarak gruplara kalan ancak pandemiden dolayı maçlarını oynayamayan Arguvan Belediyespor, Türkiye Futbol federasyonu kararıyla Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.
6 Takımın yer aldığı play-off grubundan müsabaka oynamadan BAL’a yükselme hakkı elde eden Arguvan Belediyespor, bu kararın açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.
BAL’a yükselecek diğer takımın ise Darendespor ile Hekimhan Girmana arasındaki kura çekimiyle belirleneceği ifade edildi.
Arguvan Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, BAL’a yükselmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar bizim emeklerimizin taçlandığı bir karardır. Bu anlamda TFF’ye ve TASKK’a teşekkür ediyoruz. Arguvan olarak Malatya’mızı Bölgesel Amatör Lig’de en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu anlamda 2014 yılında kurulan, bu 6 yıllık süreçte bize maddi ve manevi her türlü desteği veren Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş’a, yönetim kurulumuza ve her türlü koşulda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ve tüm Arguvanlılara teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.
Kura çekiminin birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtilirken, play-offa grubundaki diğer takımlar ise TFF karına tepki gösterdi.
Malatyaspor, Arapgirspor, Battalgazi Belediyespor kulüplerinin Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na itirazda bulunacakları öğrenildi.

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