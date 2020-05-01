YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. ‘Arguvan Doğal’ markası yakında sofralarda olacak

‘Arguvan Doğal’ markası yakında sofralarda olacak

MALATYA HABERLERİ  | 01.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Arguvan Belediyesi tarafından yetiştirilen doğal ürünler yakında ‘Arguvan Doğal’ markası ile sofralarda yerini alacak.Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın girişimleri ile yetiştirilen doğal ürünler kısa süre sonra ‘Arguvan Doğal’ markası ile iç piyasaya sürülecek.

Arguvan Belediyesi tarafından yetiştirilen doğal ürünler yakında ‘Arguvan Doğal’ markası ile sofralarda yerini alacak.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın girişimleri ile yetiştirilen doğal ürünler kısa süre sonra ‘Arguvan Doğal’ markası ile iç piyasaya sürülecek. Alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kızıldaş, “Arguvan Belediyesi ile S.S. Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimi yapılan ürünlerimiz için göstermiş olduğunuz dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Temin noktasında bizlere ulaşan birçok mesaj var. Sizlerin sorularını çok yakında aydınlatacağız. Alt yapısı şuan da hazırlık aşamasında olan temin çalışmalarımız ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz” dedi.
Başkan Kızıldaş, Arguvan Belediyesi olarak yetiştirdikleri bakliyat ürünlerinin artık sofralarda ‘Arguvan Doğal’ markası ile yer alacağını belirterek “Tohumunu kendi ellerimizle toprakla buluşturduğumuz ürünlerimizde hasret kaldığınız doğallık özleminize yeni mahsül ürünlerimizi yakında sizlerle buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:23
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bakan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Vali Saran'dan Yuva Çocuklarına Yemek

Vali Saran'dan Yuva Çocuklarına Yemek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.