‘Arguvan Doğal’ markası yakında sofralarda olacak

Arguvan Belediyesi tarafından yetiştirilen doğal ürünler yakında ‘Arguvan Doğal’ markası ile sofralarda yerini alacak.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın girişimleri ile yetiştirilen doğal ürünler kısa süre sonra ‘Arguvan Doğal’ markası ile iç piyasaya sürülecek. Alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kızıldaş, “Arguvan Belediyesi ile S.S. Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimi yapılan ürünlerimiz için göstermiş olduğunuz dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Temin noktasında bizlere ulaşan birçok mesaj var. Sizlerin sorularını çok yakında aydınlatacağız. Alt yapısı şuan da hazırlık aşamasında olan temin çalışmalarımız ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz” dedi.

Başkan Kızıldaş, Arguvan Belediyesi olarak yetiştirdikleri bakliyat ürünlerinin artık sofralarda ‘Arguvan Doğal’ markası ile yer alacağını belirterek “Tohumunu kendi ellerimizle toprakla buluşturduğumuz ürünlerimizde hasret kaldığınız doğallık özleminize yeni mahsül ürünlerimizi yakında sizlerle buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

