YURTHABER
  4. Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi

Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.Arguvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.
Arguvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan ara yollarda ve ana caddeler kaldırımlarında bulunan kar temizlendi. Aynı zamanda ilçe merkezinde ve kırsal mahallerde başlaması beklenen muhtemel kar yağışına karşı ekiplerin göreve hazır vaziyette bekletiliyor.
Arguvan ilçesinde ayrıca şu an itibarıyla tüm mahalle yollarının açık olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, önemli kararlar için toplanacakMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi, önemli kararlar için toplanacak
Milletvekili Tüfenkci: “2019’da 15 bin kişiye iş verdik, 2020’de de aynı istihdamı sağlayacağız”Milletvekili Tüfenkci: “2019’da 15 bin kişiye iş verdik, 2020’de de aynı istihdamı sağlayacağız”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Botanik Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

55 Ton Yonca Samanı İle 250 Torba Hayvan Yemi Yandı

55 Ton Yonca Samanı İle 250 Torba Hayvan Yemi Yandı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.