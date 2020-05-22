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Arguvan meclisi izinli toplanacak

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesi belediye meclisi, 27 Mayıs 2020 Çarşamba Günü sosyal mesafe ve korona virüs kurallarını uygulayarak olağan üstü toplanacak.Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Arguvan Kaymakamlığının 21 Mayıs 2020 tarih ve 577 sayılı yazısı ekinde gönderilen Arguvan Belediye Başkanlığının 15.05.2020 tarih ve 556 sayılı yazısında özetle, ’Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan ilçe merkezi için hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisince 11.03.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planının temelini oluşturup entegre bir plan olması, Belediye Meclisince 1/1000’lik uygulama imar planında da yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygulanabilmesi ve Belediyenin diğer hizmetlerinin aksamaması için 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat: 10:00 da tüm sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü toplantı yapabilmesi için talep edilmiştir.

Malatya’nın Arguvan ilçesi belediye meclisi, 27 Mayıs 2020 Çarşamba Günü sosyal mesafe ve korona virüs kurallarını uygulayarak olağan üstü toplanacak.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Arguvan Kaymakamlığının 21 Mayıs 2020 tarih ve 577 sayılı yazısı ekinde gönderilen Arguvan Belediye Başkanlığının 15.05.2020 tarih ve 556 sayılı yazısında özetle, ’Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan ilçe merkezi için hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisince 11.03.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planının temelini oluşturup entegre bir plan olması, Belediye Meclisince 1/1000’lik uygulama imar planında da yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygulanabilmesi ve Belediyenin diğer hizmetlerinin aksamaması için 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat: 10:00 da tüm sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü toplantı yapabilmesi için talep edilmiştir. Yapılan talebe olumlu cevap verilmiştir’ denildi" ifadeleri yer aldı

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İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Fırat Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
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