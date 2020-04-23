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Arguvan’da 23 Nisan kutlaması

MALATYA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya’nın Arguvan ilçesinde Nazım Hikmet meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya’nın Arguvan ilçesinde Nazım Hikmet meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile kutlandı. Bu yıl virüs salgını tehdidi nedeniyle törene öğrenciler katılmazken, ilçede birçok etkinlikte virüs nedeniyle iptal oldu.
Korona virüs nedeniyle bu yıl buruk geçen kutlamalarda, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra İstiklal Marşı okuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene, Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva katıldı.

23 Nisan doğumlu öğrenciye doğum günü pastası
Bu arada, Arguvan Şehit Tuncay Göksü Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 23 Nisan doğumlu Şelale Fırat, okul müdür yardımcısı Ömer Akkoç ve İngilizce öğretmeni Ali Turgut tarafından ziyaret edilerek doğum günü kutlandı. Doğum günü pastası taktim edilen öğrenciye müdür yardımcısı Ömer Akkoç tarafından Türk Bayrağı hediye edildi.
Ayrıca Atatürk’ün Nutuk adlı eseri ile bir şiir kitabı öğrenciye doğum günü hediyesi olarak verildi.

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Akşam
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Yatsı
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