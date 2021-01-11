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Arguvan’da bayrak töreni

11.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Arguvan’da bayrak töreni

Covid-19 pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı bayrak törenini özleyen Malatya’nın Arguvan ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu idareci ve öğretmenleri bayrak töreninde bir araya geldi.Arguvan İmam Hatip Ortaokulu ve Atütürk İlkokulu bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

Covid-19 pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı bayrak törenini özleyen Malatya’nın Arguvan ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu idareci ve öğretmenleri bayrak töreninde bir araya geldi.
Arguvan İmam Hatip Ortaokulu ve Atütürk İlkokulu bahçesinde bayrak töreni yapıldı. Pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından tören yapılmaması nedeniyle Arguvan ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu idareci ve öğretmenleri bayrak töreninde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Şube müdürümüz, okul idarecileri ve öğretmenler ile istiklal marşımızı okuduk. Pandemi sürecinde birbirimizden uzak kaldık. Okul bahçelerinde hafta başı ve hafta sonu hep birlikte toplanıp İstiklal Marşı’nı okuduğumuz günleri özledik. Bugün bizler okul bahçelerindeyiz. Siz veli ve öğrencilerimiz ise evlerinizde Eba TV karşısında bize eşlik ettiniz. Okul bahçelerinde buluşarak sayın bakanımızın da dediği gibi ’tek nefes’ olacağımız günlerin yakın olması umuduyla, güzel günler inşallah gelir” ifadelerini kullandı.

Arguvan’da bayrak töreni

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