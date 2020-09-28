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Arguvan’da HES kodsuz kurumlara girilemiyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 12:51 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kamu kurum ve kuruluşunda işi olanlar HES kodu olmadan içeriye alınmıyor.Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Malatya il Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, Arguvan’da da korona virüs vaka gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girmek için HES kodu zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, “Vatandaşlara bugünden itibaren HES kodunun olup olmadığı soruluyor.

Arguvan’da HES kodsuz kurumlara girilemiyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kamu kurum ve kuruluşunda işi olanlar HES kodu olmadan içeriye alınmıyor.
Arguvan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Malatya il Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, Arguvan’da da korona virüs vaka gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girmek için HES kodu zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, “Vatandaşlara bugünden itibaren HES kodunun olup olmadığı soruluyor. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır" ifadelerini kullandı.
HES kodu nasıl alınacak?
HES kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. HES kodu almak isteyenler, HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve HES kodunu alabilirler.
E devlet şifresi olanlar da e devlet kanalıyla HES kodu alabiliyor.

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