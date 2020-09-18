YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Arguvan’da ilk öğretim haftası etkinliği

Arguvan’da ilk öğretim haftası etkinliği

MALATYA HABERLERİ  | 18.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.Arguvan Nazim Hikmet Meydanında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Arguvan’da ilk öğretim haftası etkinliği

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
Arguvan Nazim Hikmet Meydanında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun’un Atatürk Anıtı’na İ çelek koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sürdü.
Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından program sona erdi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun, İlçe okul müdürleri ve eğitim camiası mensupları katıldı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 21 Eylül itibariyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin aşamalı ve kontrollü olarak yüz yüze eğitime başlanacak.

Arguvan’da ilk öğretim haftası etkinliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Malatya Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:26
İkindi
15:54
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.